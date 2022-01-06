شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا بنت الأكابر.. وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع السرطان "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة مها أبو عوف، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة لتفارق الحياة هناك.

ولدت مها أبو عوف فى 28 نوفمبر 1959، والدها الفنان أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، تخرجت فى الجامعة الأمريكية، وكونت مع أشقائها فرقة "4M" الغنائية أواخر السبعينيات، واحترفت التمثيل عقب توقف الفرقة.



وفاة الفنانة مها أبو عوف

كانت مها أبو عوف هى آخر زوجات عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، تزوجت بعد "خورشيد" وأنجبت ابنها شريف ثم انفصلت، وتزوجت للمرة الثالثة عمر المنزلاوى زوجها الحالى.