شكرا لقرائتكم خبر عن هام للمهندسين.. النقابة تطالب الأعضاء بسداد الاشتراكات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هانى محمد محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين لعام 2022، أهمية سداد كافة المهندسين لاشتراكات النقابة المتأخرة خلال شهر يناير الجارى، وشهر فبراير للعام المالى 2022، لاستحقاق المشاركة فى العملية الانتخابية طبقا لأحكام المادة 13 من قانون النقابة، والتى نصت على أنه "تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المُقيدة أسماؤهم فى الجدول الذين سددوا الاشتراكات المُستحقة حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات.

وأشار إلى أن ذلك فى إطار الاستعداد لفتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022، حيث سيتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.

وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم تحديد يومي الأحد والاثنين 30 ، و31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.