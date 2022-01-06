أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة العاملة بالوجهين القبلى والبحرى

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار تذاكر القطارات الروسية العادية "ذات التهوية الديناميكية" الجديدة العاملة بكافة خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلى والبحرى انطلاقا من محطة القاهرة، وصولا إلى محطات الوقوف المختلفة المدرجة بخطوط الجمهورية، وذلك خلال التقرير التالى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012