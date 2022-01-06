شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب جامعة القاهرة تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية x 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل
2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته
3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار
4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب
5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب
6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة
7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة
8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية
9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه
10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.