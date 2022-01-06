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لطلاب جامعة القاهرة تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية x 10 معلومات

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القاهرة - سامية سيد -  

 

1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل

 

2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته

 

3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار

 

4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب

 

5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب

 

6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة

 

7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة

 

8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية

 

9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه

 

10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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