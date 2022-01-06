أخبار مصر

الداخلية تكشف ملابسات محاولة اختطاف طفلة في الغربية.. ووالدتها:"تحرش بها"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بمحاولة خطف طفلة بالغربية، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله رصد كاميرات مراقبة لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة خطف طفلة حال سيرها رفقة شقيقتها بأحد الشوارع بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه حال سير طفلة (13 عاما)، شقيقتها (7 أعوام) بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، قام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بذات الناحية، بالإمساك بإحداهما، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بالواقعة.

وباستدعاء الطفلة، حضرت صحبة والدتها (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية)، واتهمت المذكور بالتحرش بنجلتها… وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا