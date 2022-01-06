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مصدر أمني ينفي ادعاءات الإخوان بعدم تطعيم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضد كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "" بين المحكوم عليهم وعجز منظومة الرعاية الطبية عن التعامل مع الوباء.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، وأنه تم تطعيم جميع النزلاء داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل بلقاح فيروس "كورونا" ، مع مواصلة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مع التشديد على مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية.

مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن محاولات نشر الأكاذيب والشائعات التي تروجها الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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