شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية في احتفال عيد الميلاد: نشكر الله من أجل بلادنا ورئيسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه لأول مرة منذ عامين يحتفل الأقباط بحضور الشعب وقيادات الدولة وسياسيين وبرلمانيين، بعيد الميلاد المجيد بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذا الحضور، منح الدفيء في العيد، موضحا أن لقاح كورونا هو منحة وعطية من الله للبشرية، ولابد على الجميع أن يثق فيه وألا نعيش في قلق مبالغ فيه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "رصدنا ما يقوم به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى البنية التحتية والإنسان وذوي الهمم وإيقاف قانون الطوارئ والتطور الكبير الذي يحدق في مصر، ونشكر الله من أجل بلادنا ومن أجل رئيسنا، ووجهنا رسالة اليوم بألا يجب أن نقلق، لأن الله هو من يحمينا من المخاطر".