شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الاجتماعى: أحد وسائل الإصلاح تحريك الحدود الأدنى للمعاشات كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في السابق كانت المعاشات لا تشهد زيادة، ولكن أصبح أحد وسائل إصلاح المعاشات تحريك الحدود الأدنى للمعاشات كل سنة .

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم البدء في البداية بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 7 آلاف جنيه ، وبالتالي يتم التأمين على مرتب الموظف حتى 7 آلاف جنيه.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،: حركنا الحد الأقصى للأجور منذ 1 يناير 2021 من 1000 إلى 1200 والحد الأقصى وصل إلى 8200 حد أقصى، مشيرا إلى نه في 1 / 1 /2022 ، رفعنا الحد الأدنى إلى 1400 جنيه والحد الأقصى 9400.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،: لدينا حد أدنى للأجور 2400 جنيه ولحيدنا حدث أدنى للقطاع الخاص 2400 جنيه أيضا فليس من المفترض أن شخص يؤمن ومرتبه أقل من 2400 ومع ذلك نحن كتأمينات نقل التأمين بـ 1400 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة .