شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتوقع زيادة تركيز ملوثات الهواء بالقاهرة الكبرى لمدة 3 أيام بسبب هدوء الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أن بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء بالوزارة والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية، كشفت انخفاض فى مستوى جودة الهواء بدءًا من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية مما تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن منظومة الإنذار المبكر أوضحت، أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال أيام 5 , 6 , 7 يناير الجارى ، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ،ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وأهابت وزيرة البيئة، بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.

كما ناشدت وزيرة البيئة السادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة.

وتؤكد على أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء.

وتحث الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.