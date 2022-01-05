شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة التسويق بمشروع مسار العائلة المقدسة: الحلم تحقق بعد تضافر كل الجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين عزت، أحد مسئولي تسويق رحلة العائلة المقدسة في مصر والعالم، إن تسويق رحلة العائلة المقدسة كان حلم لمصر منذ زمن بعيد، مشيرة إلى تحقيق هذا الحلم حاليًا بعد تضافر كل الجهود بالدولة لإنجاح المشروع.

وأضافت نيفين عزت، في لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يذاع عبر قناة الحياة، أن السائح يستطيع أن يستمع بزيارة الكنائس الأثرية المقدسة خلال رحلة العائلة المقدسة، مردفه: "رحلة العائلة المقدسة تخاطب حضارة قبطية حية".

من جانبه، قال عيسى إسكندر، رئيس المسار المصري الإيطالي المقدس، إن الحكومة المحلية للعاصمة روما، اعتمدت المسار المصري الإيطالي لرحلة العائلة المقدسة، وحدث الاعتماد من خلال الفاتيكان والمسئول عن المسارات الدينية هناك.

وأضاف إسكندر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن المسارات الأوروبية بها برامج سنوية واحتفالات داخل الأجندة طول السنة، ومصر تتمتع بطقسا ممتعا طوال العام، ويمكن استغلاله في رحلة العائلة المقدسة، مردفا: "مصر بها مناخا ممتعا وحالة أمنية مستقرة، ويمكن استقبال سياح أجانب طوال السنة".