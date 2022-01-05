شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدثة باسم منتدى شباب العالم: نصف مليون شخص يرغبون فى المشاركة بالمنتدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إنها فخورة جداً بالمستوى الذى وصل له المنتدى وسمعته العالمية، الذى يقوم على تنظيمه شباب مصرى، لافتة إلى أنه خلال أيام ستستقبل مصر وفودا من 196 دولة سيشاركون فى النسخة الرابعة، وتابعت: "المنتدى سيناقش مجالات الطاقة والمبادرات التنموية ودور الرعاية الصحية".

وأضافت "سارة بدر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك أكثر من نصف مليون شخص يريدون المشاركة في المنتدى وهذه شهادة نجاح للشباب المصرى القائم على إدارة المنتدى كما أنه شهادة نجاح للدولة المصرية، وتابعت:" رغم جائحة كورونا مصر ستنجح في تنظيم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم"، لافتة إلى أن الأمم المتحدة أشادت بشكل كبير بمنتدى شباب العالم.

وتعليقاً على مصادر تمويل المنتدى ونفقاته، قالت "سارة بدر": "لا مساس بميزانية الدولة..المنتدى ينفق من ميزانيته الخاصة، التى تأتى من الشركاء الرسميين من شركات وجامعات ومؤسسات دولية وغيرها".