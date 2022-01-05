نائبًا عن مدبولي.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد فى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ومشاركة القس سامح موريس راعى الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة ، مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين .

شهد الاحتفال عدد من المحافظين ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية .

وكان محافظ القاهرة أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ، كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.