تحذير رسمي من طقس الـ 3 أيام المقبلة.. ومناشدة لتلك الفئات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة بيانا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من ٥- ٧ يناير الجاري، استنادا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية والتي أوضحت انخفاضا في مستوى جودة الهواء بداية من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية مما تسبب في تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

وقال البيان إن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة أوضحت أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال أيام 5 , 6 , 7 يناير الجاري نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها، ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وأهابت بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.

كما تناشد وزيرة البيئة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة.

وتؤكد على أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وتحث الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

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