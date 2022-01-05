الخطيب والفخراني وأبوهشيمة.. 50 صورة ترصد عزاء الإعلامي إبراهيم حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من المسؤولين والشخصيات العامة على حضور عزاء الإعلامي الراحل إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكان في مقدمة الحضور: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق.

كما حرص المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على حضور العزاء، وكذلك عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مبارك.

كما كان من بين الحضور: الفنان يحى الفخراني وزوجته لميس جابر، والعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وعماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، ومحمد فضل لاعب النادي الأهلي الأسبق، ومحمد هاني لاعب الأهلي، والكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والإعلامي أحمد شوبير، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وكان حضر العزاء رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومصطفى عبده، لاعب النادي الأهلي الأسبق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.

وتلقت أسرة الراحل العزاء، ومن بينهم الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، وإلى جواره الإعلامي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتوفى صباح الاثنين، الإعلامي إبراهيم حجازي، بعد صراع مع المرض، كما شيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي.​

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