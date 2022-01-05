يمنح شهادات دراسية مُزورة.. ضبط كيان تعليمي وهمي في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كيان تعليمي وهمي بالمنوفية لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج ومن خلال ذلك تمكن من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها عُثر على (مجموعة كبيرة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - أكلاشيه منسوب للأكاديمية - كمية من طلبات الالتحاق بالأكاديمية - دفتر استلام مبالغ مالية - مبلغ مالي) ، وكذا جهاز حاسب آلي بمشتملاته ".

وبفحص جهاز الحاسب الآلي فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه يقوم بتزوير الكارنيهات المنسوبة للأكاديمية المشار إليها باستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.