شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم: سنناقش مرحلة ما بعد كورونا والطاقة وحياة كريمة ضمن الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إن المنتدى توقف لسنة كاملة بسبب جائحة كورونا، ولكن نحن على أتم استعداد لتنظيم المنتدى، حيث تفصلنا أيام معدودة عن بدء النسخة الرابعة من المنتدى.

وأضافت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، فى تصريحات لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سى بى سى، أن المنتدى سيناقش ضمن محاوره جائحة كورونا والعالم ما بعد الجائحة، وسيتم مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالجائحة خلال جلسات المنتدى مع صناع القرار والمسئولين.

وأوضحت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، أن الطاقة ستكون على رأس أولويات الموضوعات التى سيتم مناقشتها بجلسات المنتدى، بجانب مناقشة المبادرات التنموية حول العالم ومثال سيكون "حياة كريمة" ضمن المبادرات التى سيتم مناقشتها.

وتابعت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، أنه سيتم مناقشة دور الرعاية الصحية والتكنولوجيا ومستقبل العالم ورواد العالم ورؤى الشباب، ورؤساء دول وصناع قرار سيحضرون، حيث إن المنتدى منصة لتمكين الشباب، وتابعت: "التجهيزات شغالة ونحضر القاعات سواء الجلسات أو ورش العمل".