شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة صاحب المعاش.. كيف تحصل على مصاريف نفقات الجنازة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات الجنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف بالترتيب الآتى ‌الأرمل أو الأرملة، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، ​ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.