شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الملتقى الأول لكلية الذكاء الاصطناعي.. مصر تتقدم للموقع 23 فى الأمن السيبرانى و5,4 مليار دولار صادرات مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الملتقى الأول لطلاب كلية الذكاء الإصطناعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا أعماله، تم خلال المؤتمر استعراض ومناقشة أكثرمن 70 فكرة لمشروعات مبتكرة للطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي المتعددة والتي تقع تحت مظلة الطريق الرقمي للمؤسسات في ظل رؤية مصر 2030، أشرف على المشروعات كل من الدكاترة علي تقي الدين والسيد القناوي ومروه عيد الذين قاموا تحت اشراف ومتابعة د. هشام عرفات عميد الكلية بتوجيه الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية والاقليمية وإعداد قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

أكد الدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا أن علي رأس أولويات العمل بالجامعة دعم وتبنى وتأهيل طالب قادرعلى التعلم القائم على الإبداع والابتكار والبحث ، وليس على التلقين النمطي مع الاهتمام ببناء القدرات وتعزيز المهارات وأن يكون خريجى الجامعة متميزين تلبية بمهارات واحتياجات سوق العمل.وقال ان الملتقى يأتى تطبيقا عمليا لأهداف الدولة في إمتلاك أدوات الثورة الصناعية الرابعة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وأكد د. سعيد حلمي أن مصر تشغل المركز 23 عالميًا فى مؤشر "الأمن السيبرانى GCI" الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات "ITU" خلال العام الماضى من بين 182 دولة بـ 95.45 درجة ،مشيرا إلى أن العالم يشهد اهتماماً بارزاً بأمن المعلومات نظراً لتصاعد حدة الاختراقات الأمنية للبنى التحتية والشبكات والمعلومات.

وقالت د.غاده عامر اننا نعيش الآن عصر الثورة الرابعة والتي تستند إلى الثورة الرقمية وتمثل اتجاهاً جديداً تصبح فيه التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات وحتى جسم الإنسان، كما تتميز الثورة الصناعية الرابعة بدمج التكنولوجيا الناشئة في شتي المجالات ، بما في ذلك الروبوتات ، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو ، "البلوك تشين" والحوسبة الحكومية، وإنترنت الأشياء ،لذا اصبح من الاولويات ترسيخ الاعتماد على حلول وأدوات الرقمنة الحديثة لحل المشكلات الحياتية.

وقال الخبير المهندس أحمد خليفة أن إحصائيات استثمارات الذكاء الاصطناعي في مصر كشفت ارتفاع قيمة الصادرات الرقمية إلى 4.5 مليار دولار وكذلك استثمارات غير مسبوقة فى قطاع الشركات الناشئة فى مصر لتتضاعف من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى 465 مليون دولار فى 2021 بواقع 34 شركة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي في مصر و2 تريليون اقليميا وتخطت 800 تريليون على مستوى العالم والذي ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي.