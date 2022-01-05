شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: «الجمهورية الجديدة» الأكثر إنفاقا على تحسين حياة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «الجمهورية الجديدة» الأكثر إنفاقا على تحسين حياة المواطن.. «المالية»: تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو وخلق فرص عمل منتجة.. التوسع فى الاستثمارات.. رفع كفاءة الخدمات الأساسية.. برامج فعَّالة فى الصحة والتعليم لتعزيز الاستثمار فى «رأس المال البشرى».. واستكمال أضخم مشروع للارتقاء بمعيشة 60 % من المصريين.

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ـ «الجمهورية الجديدة» الأكثر إنفاقا على تحسين حياة المواطن.. «المالية»: تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو وخلق فرص عمل منتجة.. التوسع فى الاستثمارات.. رفع كفاءة الخدمات الأساسية.. برامج فعَّالة فى الصحة والتعليم لتعزيز الاستثمار فى «رأس المال البشرى».. واستكمال أضخم مشروع للارتقاء بمعيشة 60 % من المصريين

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