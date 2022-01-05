حبل المشنقة مقابل ٤٠٠ جنيه.. أسرار جريمة العشيق والأجنبية في كمبوند الأثرياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كواليس وأسرار جديدة كشفتها التحريات والتحقيقات في مقتل سيدة أجنبية على يد عامل بمدينة الشيخ زايد.

المتهم شاب في مقتبل العمر تصادف عمله بفيلا مجاورة لمنزل الضحية، ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى أخرى غير شرعية تخللتها لقاءات جنسية.

يوم الجريمة، استولى المتهم على مبلغ ٤٠٠ جنيه من حقيبة بالمطبخ، ثم صعد إلى الطابق العلوي وسرق هاتف الضخية محمول خاص بالضحية التي شعرت به فعاجلها بـ٦ طعنات في الرقبة والصدر والبطن، ولاذ بالفرار.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ممزقة داخل أحد المنتجعات السكنية بالشيخ زايد.

معاينة العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر توصلت إلى مقتل فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بها طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش الشيخ زايد ورصد حركة الدخول والخروج بالكمبوند والمترددين على مسرح الجريمة توصلت إلى أن المتهم عامل تربطه علاقة غير شرعية بالضحية وأنه ارتكب جريمته بدافع السرقة.

أمكن تحديد محل إقامته وضبطه بمأمورية أعدها الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد ومعاونه النقيب عمرو شقوير.

أقر المتهم بجريمته وأرشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.