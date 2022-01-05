شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تشارك فى حلقات نقاشية عن الملاحة الجوية بمعرض "إكسبو دبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لسلسلة الفعاليات التى تنظمها وزارة الطيران المدنى خلال مشاركتها بمعرض "إكسبو دبى 2020"، شارك وفد وزارة الطيران المدنى برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى الفعالية الرابعة لوزارة الطيران المدنى، حيث شاركت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بحلقات نقاشية واجتماعات عمل تحت عنوان "خدمات الملاحة الجوية ودول الجوار" بحضور الطيار هشام عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وتهدف مشاركة وزارة الطيران من خلال هذه الفعالية إلى التعريف بالخدمات الملاحية التى تقدمها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية من منطلق الدور الريادي الذى تقوم به مصر في مجال الملاحة الجوية.