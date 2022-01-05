شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 65 تعديا على أراضى الرى والرياح البحيرى بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لرصد مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد واسترداد الأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة كافة التعديات والمخالفات وسرعة التعامل مع أى متغيرات واردة من وحدات المتغيرات المكانية لتحقيق الانضباط.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز منشأة القناطر بإزالة ٣٦ حالة بناء مخالف وتعد بإجمالى مساحة ٨٧٠٠م بنطاق أراضى الرى وصرف الجيزة بالوحدة المحلية بأبو غالب والقطا، بالإضافة إلى تنفيذ 14 قرار إزالة بمساحة كلية ٩٦٣م بناحية الرياح البحيرى كوبرى أبو غالب، كما تم إزالة مخالفة بناء علي مساحة ١٥٠م بحوض الصوان ببنى سلامة وإزالة مخالفة إقامة شدة خشبية دور أرضي علي أرض زراعية بمنطقه ذات الكوم.

وشملت مجهودات إزالة المخالفات بمنشأة القناطر تنفيذ ٩ قرارات إزالة لتعديات على الرياح البحيرى بطريق المناشى الخطاطبة بمساحه ١٥٧٥م ، بالإضافه إلى إزالة التعديات علي نزلة الطريق الدائري الإقليمي بنطاق الوحدة المحلية ببني سلامة .

وجميعها مخالفات تم ضبطها ورصدها من خلال أجهزة المحافظة ووحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) وتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.