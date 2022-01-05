شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: تشغيل عيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصى فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء تشغيل عيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه جرى تشغيل عيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي باستضافة كلًا من الدكتور ممدوح السيد إبراهيم السيد، استشاري جراحة الأورام بمستشفي معهد ناصر، و د. أسامة سعيد عبدالغني، استشاري جراحة الأورام بمستشفي معهد ناصر.

وأضافت، أن العيادة تشمل الكشف ومناظرة وعلاج حالات أورام النساء مثل "أورام الثدي، أورام عنق الرحم، أورام الرحم، أورام قناة فالوب، أورام المبيض، إضافة إلى إجراء عمليات استئصال الأورام"، لافتة إلى أنه يتم الكشف بالعيادة عن طريق جهاز الكشف عن أورام الثدي الشعاعي "الماموجرام" للكشف والتشخيص المبكر لأوارم الثدي.

وتابعت، أن الكشف متاح بعيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مضيفة إلى أنه يمكن حجز الموعد للكشف بعيادة أورام النساء عن طريق جواب الإحالة من أقرب مركز أو وحدة طب أسرة مسجل عليها المنتفع بخدمات التأمين الصحي الشامل في الأقصر، عبر الإتصال مجانًا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة لمنتفعات التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر وجنوب الصعيد بأحدث معايير الجودة العالمية، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم صحة المرأة المصرية، وضمان مشروع التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية المتكاملة لها، لافتًا إلى أن مستشفى إيزيس التخصصي صرحًا طبيًا شاملًا يمتلك أحدث التجهيزات الطبية والتقنيات العالمية التي تعطيه الجاهزية العالية، إضافة إلى أنها تضم أمهر الكوادر سواء من الأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن تغطية المستشفى كافة الاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال في محافظة الأقصر وجنوب الصعيد بجودة عالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى إيزيس التخصصي، هى أول مستشفى متخصص في علاج أمراض النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين بمحافظة الأقصر، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 ديسمبر الماضي ضمن عدد من المشروعات التنموية التي افتتحها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمحافظات الصعيد.



