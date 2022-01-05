شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لأطباء الأسنان، والنقابات الفرعية بالمحافظات، القوائم الأولية لأطباء الأسنان المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الخميس 17 مارس 2022.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، لعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 211 لسنة 1970.