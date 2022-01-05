شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لحادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صورا جديدة لحادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ولا تزال عمليات المعاينة تجرى بمحيط الحادث، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الحادث، لحين القيام برفع الحطام بالكامل.

كانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين اصطدام 11 سيارة وهم " سيارتى نقل ثقيل و 7 سيارات ملاكى و سيارتى ميكروباص" نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين و نقلوا الى المستشفى.

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل، وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.



اشتعال السيارات



الاوسطى



الاوسطى



تصادم



حادث الاوسطى



حادث التصادم



حادث مرورى



حريق



رجال الامن