القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، لمقر الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه للكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية