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رئيس الوزراء يتوجه للكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

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القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، لمقر الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (10)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (10)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (1)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (1)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (2)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (2)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (3)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (3)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (4)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (4)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (5)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (5)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (6)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (6)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (7)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (7)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (8)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (8)

رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (9)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (9)

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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