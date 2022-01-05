شكرا لقرائتكم خبر عن خالتها تعلم بشرائها حبة الغلال.. بيان النيابة بقضية بسنت خالد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن التحقيقات بواقعة ابتزاز الفتاة بسنت خالد، التي توفت عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال، متأثرة بنشر شخصين صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها.

ونستعرض من خلال الإنفوجراف أبرز ما جاء فى بيان النيابة..