بالصور.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء ووزير المالية للمقر البابوي للتهنئة بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزير المالية محمد معيط، حيث قدما التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وثمن قداسة البابا جهود الحكومة المصرية للارتقاء بالوطن وتسهيل حياة المواطنين، ومن جانبهما هنأ رئيس الوزراء والوزير قداسة البابا والمسيحيين بالعيد معربان عن أمنياتهما بكل الخير للمصريين.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.