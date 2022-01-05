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بإجمالي 4250 كيلو بانجو.. ضبط 25 قضية مخدرات في الإسماعيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة؛ استهدفت منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 25 قضية، عبارة عن (25 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4250 كيلو جرام).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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