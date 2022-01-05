لودر لإنقاذ الضحايا.. مشاهد قاسية من حادث الدائري الأوسطي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

صرخات ومحاولات من المارة لإنقاذ ضحايا حادث الطريق الأوسطي المروع، منعتها ألسنة النيران الممتدة لأمتار، ليسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 8 أخرين كحصلية مبدئية.

ورصدت فيديوهات متداولة محاولة السائقين ومرتادي السيارات ومواطنين هرعوا إلى نجدة المصابين في الحادث، فيما قام سائق لودر بمحاولة سحب المقطورة المشتعلة، إلا أن سرعة انتشار النيران حال دون ذلك.



وقع حادث مروري، اليوم الأربعاء، بالطريق الدائري الأوسطي القادم من التجمع اتجاه الفيوم، بالقرب من نفق الأوتوستراد، مما أدي إلى تصادم 10 سيارات ملاكي و نقل ثقيل.

واشتعلت النيران في عدد من السيارات، وسط محاولة لإنقاذ المواطنين داخل السيارات بموقع الحادث.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، نفق الطريق الدائري الأوسطي أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأجرت تحويلة مرورية أمام حركة السيارات التي توقف أمام القادم من التجمع اتجاه الفيوم، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وجاري حصر التلفيات ورفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

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