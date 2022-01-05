ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 كيلو بانجو وأسلحة وذخائر بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة كفرسعد) وبحوزتهم (2بندقية آلية -بندقية خرطوش -عدد من الطلقات النارية -كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام -كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام -مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم ومركبة " التوك توك " لتسهيل تنقلاتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.