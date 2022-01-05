ضبط عنصر إجرامي لسرقته هواتف محمولة من مواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")؛ عقب ارتكابه واقعة سرقة مبلغ مالي من (مدير حسابات مخبز بلدي) كرهاً عنه باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الوقعة وكذا مزاولته نـشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "المغافلة" وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على هواتفهم المحمولة، واتهموه بالسرقة، وقرروا بعـدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.