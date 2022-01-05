إجراءات عاجلة من المرور بعد حادث دائري الأوسطي المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وقع حادث مروري، اليوم الأربعاء، بالطريق الدائري الأوسطي القادم من التجمع اتجاه الفيوم، بالقرب من نفق الأوتوستراد، مما أدي إلى تصادم عدد من السيارات.

واشتعلت النيران في عدد من السيارات، وسط محاولة لإنقاذ المواطنين داخل السيارات بموقع الحادث.

وأوضح مصدر أمني في تصريحات لمصراوي، أن الحادث أسفر عن اصطدام 8 سيارات ملاكي و2 نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتم نقلهم 7 مصابين لمستشفى حلوان العام، ومصاب إلى مستشفى البنك الأهلي، وحالتهم بين متوسطة إلى خطيرة.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، نفق الطريق الدائري الأوسطي أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأجرت تحويلة مرورية أمام حركة السيارات التي توقف أمام القادم من التجمع اتجاه الفيوم، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وجاري حصر التلفيات ورفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

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