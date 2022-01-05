ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم 6 قطع سلاح ناري وأبيض، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة.

ونجحت الحملة في تنفيذ 5327 حكم قضائي متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.