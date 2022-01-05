شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقى السفير المصرى لدى صربيا لبحث خدمة المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، السفير باسل صلاح، سفير مصر الجديد لدى صربيا، وذلك لاستعراض استراتيجية الأزهر لخدمة مسلمي صربيا.

وتناول اللقاء؛ الحديث عن جهود الأزهر في مجال تدريب الأئمة والوعاظ، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لمعالجة القضايا التي تهم كل مجتمع وفقا لطبيعة التحديات التي تواجهه، ودور الطالب الوافد والمبعوث الأزهري في التعريف بوسطية الإسلام ونشر صحيح الدين، وما يمكن أن يقدمه الأزهر لخدمة مسلمي صربيا.