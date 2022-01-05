شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الجزائر يدعو الجزائريين المشاركين بمنتدى شباب العالم لعرض إبداعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا السفير الدكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر، الشباب الجزائري المشارك في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم إلى المشاركة بقوة في فعاليات هذا الحدث الشبابي العالمي، وعرض أفكارهم ومبادراتهم ومقترحاتهم، وكذلك ضرورة نقل تجربة مشاركتهم إلى الجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال السفير وريده، اليوم الأربعاء، بمقر السفارة المصرية بالجزائر العاصمة، لمجموعة من الشباب الجزائري المشارك في منتدى شباب العالم وعددهم 25 من إجمالي 30 مشاركا‏، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 الجاري القادم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأوضح السفير المصري لدى الجزائر ،خلال اللقاء، أن هناك مسعى مصري للتواصل مع الشباب من مختلف جنسيات العالم من أجل عرض أفكارهم وإبداعاتهم من خلال منصة المنتدى للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



وأضاف أن منتدى شباب العالم هو فرصة للشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم، كما أنه فرصة لهم للتعارف فيما بينهم بين مجموعة مختلفة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم.



ونوه السفير الدكتور مختار وريدة إلى أن المنتدى سيشهد العديد من الجلسات العامة وورش العمل، ونماذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك في قيادة الأعمال، وسيكون بمثابة فرصة لاستعراض كافة الأفكار والمقترحات الجديدة، إلى جانب العديد من الأنشطة الفنية والثقافية من خلال مسرح شباب العالم.



كما استمع السفير إلى تجربة بعض الشباب الذين شاركوا في النسخة الماضية بشرم الشيخ، والذين أثنوا على التنظيم الرائع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلا عن الاستفادة من الموضوعات والتجارب الثرية التي كانت بمثابة استلهام لهم للبدء في تطبيقها عمليا بالجزائر.



وفي هذا الصدد، اقترح السفير مختار وريده بوضع آلية تواصل بين السفارة و الشباب المشاركين في هذا المنتدى سعيا لتبادل الأفكار والخبرات ، ومساعدتهم علي تحقيق أفكارهم على أرض الواقع، لاسيما تلك المبادرات المتعلقة بالطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة.