شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ"تربية عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية التربية للاطمئنان على سلامة سير الامتحانات بالكلية، ورافقه حازم راشد عميد الكلية والدكتورة صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعى داخل اللجان والإلتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت سواء الطلاب أو المراقبين، وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للجان الامتحانات، والتعقيم المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين وتوعية الطالبات بالالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى.

كما شدد عبد الفتاح سعود على ضرورة التأكد من تطعيم كافة الطلاب وتوجيه من لم يتلق التطعيم لمقر التطعيم بالكلية، فيما أوضح الدكتور حازم راشد عميدة الكلية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت السبت 2 من يناير الجاري وتستمر حتى 3 من فبراير المقبل ومن المقرر أن يجرى الاختبارات قرابة العشر آلاف طالب وطالبة في جميع الفرق والأقسام.

وتم تخصيص عدة مسارات لدخول الطالبات للجان تختلف عن مسارات الخروج، وذلك لمنع أى تزاحم قبل أو بعد فترة الامتحان، كما تم تخصيص ثلاث فترات للاختبار وتخصيص فترة زمنية لكل فرقة بالتبادل، ويتم تعقيم اللجان بين كل فترة وأخرى.

وأشارت الدكتورة صفاء شحاته إلى أنه تم تقسيم الفرق، حيث تؤدى الاختبار الفرقة الأولى والثالثة بالتبادل اليومى مع الفرقة الثانية والرابعة، ويتم إجراء الامتحانات لكل فرقة فى فترة منفصلة لتحقيق أقصى قدر من التباعد داخل اللجان بين الطالبات و عدم وجود تزاحم خلال دخول وخروج الطلاب.