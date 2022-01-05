شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل الصحة بالمرضى فى المنشآت الطبية المخالفة بعد غلقها؟ الوزارة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تحرص علي إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تحرير المحاضر للمخالفين حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تتنوع خلال الحملات المرورية بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة)، فضلاً عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه في حالة ثبوت مخالفات مما سبقت يتم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الدورية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، حرصا على صحة وسلامة المرضى.