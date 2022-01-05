شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أسئلة امتحانات الترم الأول للأول والثانى الثانوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365" فى التقرير التالى تفاصيل أسئلة وطريقة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث نستعرض أبرز الضوابط فى الخطوات التالية.

ـ أسئلة الامتحان متنوعة تشمل الاختيار من متعدد والمقالية.

ـ الأسئلة تشمل ما تم تدريسه من مقررات خلال الفصل الدراسى الأول.

ـ الهدف الرئيسي من التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد.

ـ تهدف الأسئلة إلى قياس فهم مخرجات التعلم وتعتبر تدريبات مفيدة وهامة في الطريق إلى نهاية المرحلة الثانوية.

ـ أسئلة الاختيار من متعدد ستكون إلكترونية في المواد الدراسية الأساسية ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.

ـ بينما ستكون الأسئلة المقالية ورقية في بعض المواد ويتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.

ـ تعقد امتحانات منتصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على التابلت داخل اللجان الامتحانية بالمدارس.

ـ سيكون الامتحان أوبن بوك دون السماح باصطحاب الكتب الورقية إلى الامتحان.

ـ تتوافر الكتب الرقمية على التابلت وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكترونى.

ـ سيتم إجراء امتحانات المواد خارج المجموع ورقياً، والتي يتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.