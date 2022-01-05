شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يعلن عن مسابقة بعثات شهر رمضان الخارجية لوعاظ الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية عن فتح باب قبول طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة شهر رمضان المعظم للعام 1443هـ/2022م على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف بداية من يوم الخميس القادم ولمدة عشرة أيام تنتهي بنهاية يوم السبت 15 يناير،كما سيتم الإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة تأتي ضمن خطة الأزهر الشريف لأداء دوره على المستوى العالمي خاصة في شهر رمضان باعتباره أحد أهم المواسم الدينية التي يحتاج فيها الناس إلى التقرب من الله من خلال إقامة شعائره.

أضاف عيّاد أن المسابقة التي يتم الإعلان عنها بشكل سنوي تشترط في المتقدم مجموعة من الشروط منها:

- أن يكون المتقدم من وعاظ الأزهر (ذكور فقط) من حملة المؤهلات العالية المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر.

- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات- على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.

- ألا تقل تقاريره في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم عن 85 درجة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيًا.

- أن يكون المتقدم صالحًا للابتعاث من الناحية الصحية.

- ألا يكون قد سبق وأن وُقّعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء.

- ألا يكون من المحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق.

- ألا يكون محالاً إلى المعاش قبل نهاية شهر رمضان 1443هـ/2022م.

- ألا يكون قد سبق له الابتعاث للخارج من قبل سواء كان للإيفاد أم لشهر رمضان، أو قضى بالخارج عشر سنوات في تعاقد شخصي، أو إجازة بمرتب أو بدون مرتب.

- ضرورة أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.