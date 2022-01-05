شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 45 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (45) خطيب مكافأة ، من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، كما اعتمد وزير الأوقاف 9 خطباء جدد بالمكافأة على بند التحسين، من محافظة الفيوم





وفيما يلى أسماء الخطباء: أولاً: خطباء جدد على بند التحسين:

اعتماد (33) خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. أ.د/ كمال سيد أحمد إسماعيل العبد الغربية

2. أ .د/ حشمت مفتي عبد الراضي عبد الغفار أسيوط

3. أ.د/ أحمد السيد طلحة داود كفر الشيخ

4. أ.د/ محمد حسن محمد محمد قنديل الإسكندرية

5. أ.د/ عوض سعد محمود عيسى القاهرة

6. أ.د/ حامد عيسى مصطفى العسيلي أسيوط

7. أ.د/ محمد عبد الكريم محمد مراد القاهرة

8. أ.د/ عطية مصطفى محمد حسين القاهرة

9. أ.د/ مندي عبد الله محمود حجازي كفر الشيخ

10. أ.د/ عبد الله علي محمد إبراهيم القليوبية

11. أ.د/ أحمد ياسين عبد الكريم سيد أحمد القاهرة

12. أ.د/ صالح عطية صالح مطر القاهرة

13. د/ أيمن محمد أحمد جريدة الشرقية

14. د/ ماهر أحمد سيد علي أسيوط

15. د/ محمود حربي محمد أحمد سوهاج

16. د/ محمد السيد محمد فايد الغربية

17. د/ أحمد علي فهمي علي الغربية

18. د/ محمد عبدالعزيز عبد الحليم البهنسي الغربية

19. د/ صابر هريدي محمد أبو ستة أسيوط

20. د/ يوسف عبد اللطيف محمد ناصر الدقهلية

21. د/ السيد منير عبده محمود الدقهلية

22. د/ علي نوح شعبان خلف الله البحيرة

23. د/ وليد عبد الجابر ثابت فراج أسيوط

24. د/ حجاج محمد عطية محمد بني سويف

25. م. مساعد/ أحمد رمضان محمد رضوان سوهاج

26. د/ محمد دسوقي عليوة خضر القاهرة

27. د/ عمر أمين محمد أمين واكد القاهرة

28. م.مساعد/ محمد محمد عطية يوسف خلف الدقهلية

29. م. مساعد/ أشرف رجب عبد الوهاب محمد الجيزة

30. م. مساعد/ محمد منصور أحمد كنزي أسوان

31. م. مساعد/ عبد الرحمن محمد محمدي ياسين السيد القليوبية

32. السيد/ عبد العظيم عبد الله عبد الرحمن محمد علي القليوبية

33. السيد/ صابر فؤاد محمد محمود كفر الشيخ

ثانيًا: خطباء جدد:

اعتماد خطيبين جديدين من حملة الماجستير، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهما:

م الاسم المديرية

1. السيد/ رجب عبد العاطي محمد عبد العاطي بني سويف

2. السيد/ محمد محمد محمد خطاب الغربية

ثالثًا: التحسين:

- اعتماد عدد (10) خطباء مكافأة من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. أ.د/ محمد زغلول عباس أحمد الشرقية

2. أ.د/ أبو الحسن عطية مسعد قاسم سوهاج

3. د/ مصطفى إبراهيم محمود محمد الأقصر

4. د/ محمد محمد إسماعيل إبراهيم المنوفية

5. د/ محمد عباس محمد أبو العباس الغربية

6. د/ عبد الرحمن أحمد محمد حسين سوهاج

7. د/ عبدالناصر هاشم محمد قاسم عبد العزيز سوهاج

8. د/ محمد إبراهيم محمد السيد الإسكندرية

9. م. مساعد/ ياسر محمد علي إبراهيم علي شمال سيناء

10. السيد/ وافي صابر سعد سعد الله قنا

وفيما يلى أسماء خطباء المكافأة الجدد من المجموعة الأولى من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظة الفيوم:

1. محمود سعد عبدالله حسين الفيوم كلية الدعوة الإسلامية ممتاز مع مرتبة الشرف

2. أحمد علي محمد عبد السلام الفيوم كلية الدعوة الإسلامية ممتاز مع مرتبة الشرف

3. أحمد فكري عبدالتواب الفيوم كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز مع مرتبة الشرف

4. سعيد علي حسين علي الفيوم كلية الشريعة والقانون جيد جداً مع مرتبة الشرف

5. أحمد أبوبكر إبراهيم سليمان الفيوم كلية التربية بجامعة الأزهر جيد جدًا مع مرتبة الشرف

6. إسلام محمد عبدالباقي محمد الفيوم كلية أصول الدين جيد جدًا

7. جابر ربيع رشاد صابر الفيوم كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

8. عبدالرحمن شعبان عبد الدايم عبدالسلام الفيوم كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

9. محمد ناصر مسعد أحمد الفيوم كلية التربية بجامعة الأزهر جيد جدًا

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- نسخة من المؤهل أصل .

2- صورة الرقم القومي .

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.

كما نشرت وزارة الأوقاف أسماء الواعظات المقبولات بالدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف ، وهن:

1. دينا إبراهيم أبو الخير الدقهلية

2. هدى محمد صبري عبد العزيز محمد الإسكندرية

3. وفاء السيد على أحمد السيسي القاهرة

4. رشا شعبان صابر الشاعر الدقهلية

5. لمياء محمد حسنى بشارة القاهرة

6. انجي محمد عبد الوهاب السيد القاهرة

7. أميرة محمد قطب سلمى الإسكندرية

8. منى عبد العظيم السيد سليم نجم القاهرة

9. رشا حلمي مأمون فوده القاهرة

10. رحمة رشاد محمد قطب الجيزة

11. حنان على مصطفى على القاهرة

12. مرفت محمد رمضان جاد القاهرة

13. نشوى محمد عبد المجيد المصري القاهرة

14. مها سيد الدسوقي سحاب القاهرة

15. وفاء أمين إبراهيم الزقم المنوفية