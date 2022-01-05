شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: 50 مليون جنيه لتمويل مبادرات تصنيع الأطراف الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن أكاديمية البحث العلمى أن الاكاديمية قدمت دعمًا بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل عدد من المُبادرات في مجال تصنيع الأطراف الصناعية وأجهزة التنفس والسيارات الكهربائية والأقمار الصناعية التعليمية، ونتج عن ذلك، إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري محلي الصُنع، وتم اعتماده من هيئة الدواء المصرية، كما تم تصميم وتصنيع آلة لبيع الخضروات الطازجة، وتصنيع عدد من الأقمار الصناعية التعليمية، حيث تم تصنيع قمرين صناعيين IU وتم إطلاقهما في الفضاء، كما دعمت الأكاديمية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء شبكة قومية للحاسوبات فائقة السرعة، بمبلغ 20 مليون جنيه.

كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت عن جهودها الأكاديمية في مجال التعاون الدولى، وخطواتها فيما يتعلق بتعزيز التواصل بين العلماء والباحثين في مصر والخارج والإسهام في تنمية قدرات المجتمع العلمي المصري وصولاً للعالمية عن طريق التعاون مع كيانات بحثية أجنبية وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة لتبادل الخبرات والمعرفة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من المحاور منها الإتفاقيات الدولية مع دول الصين والتشيك والهند وبلغاريا وفرنسا وجنوب أفريقيا وبولندا والمجر وإيطاليا وبيلاروسيا، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من الإتفاقيات الدولية حتي عام 2021، 241 مشروعا بإجمالي تمويل بلغ 59،144،000 جنيه مصري.