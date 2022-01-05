شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين" تنظم حفل تأبين للواء محمود مغاورى أمين عام النقابة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة المهندسين حفلًا لتأبين اللواء أركان حرب مهندس محمود مغاوري، أمين عام النقابة السابق، في ذكرى رحيله الأولى، بحضور المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية ، وبعض أعضاء المجلس الأعلى، وأسرة اللواء مهندس محمود مغاوري، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والهيئة الهندسية.

وفى كلمته، قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين،:" إن نقابة المهندسين فقدت برحيل اللواء مهندس محمود مغاوري، عَلمًا من أعلامها، وقائدًا فذًّا ومعلمًا كبيرًا ونهرًا للعطاء والخير، فقد كان خبر رحيله صدمة كبيرة للنقابة وللمهندسين، ولي شخصيًّا، فلقد فقدت برحيله أخًا عزيزًا ومعلمًا كبيرًا وقائدًا فذًّا دمث الخلق، كريم العطاء، عظيمًا في تعامله مع الجميع، صادق الوعد، محترمًا في كل شئون حياته".

وأعلن نقيب المهندسين عن إطلاق اسم الراحل اللواء مهندس محمود مغاوري، على أكبر قاعات الدور السادس بالنقابة، قائلا: "النقابة حريصة على تكريم اسم اللواء مهندس محمود مغاوري، ولهذا أطلقت اسمه على أكبر قاعات الدور السادس والتي تم افتتاحها في نفس يوم ذكرى وفاته، وشهدت حفل تأبينه".

وفي كلمته، أكد المهندس الاستشاري حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، على تواضع وإنسانية اللواء مهندس محمود مغاوري، ولمس هذا خلال زمالته له بالعمل النقابي وسفرياتهم المتعددة خارج القاهرة، مبينًا بعضًا من صفاته النبيلة التي تدل على أدبه الجم، مختتمًا كلمته بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأشار المهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الجيزة، وعضو مجلس النواب، إلى أنه تعلَّم الكثير من اللواء مهندس محمود مغاوري.. وقال: "تعلمت منه كيف يكون الاهتمام بالناس، وتعلمت كثيرًا من طريقة تعامله الراقية والمتحضرة مع كل الناس ".

ووجه المهندس يحيى محمود مغاوري، نجل اللواء مهندس محمود مغاوري، الشكر لنقيب المهندسين وللنقابة على تأبين اللواء "مغاوري" في ذكرى وفاته.. وقال: "أشعر بالفخر لوفاء نقابة المهندسين وإحيائها ذكرى وفاة والدى، وأضاف:"كل من تعامل مع والدى، مؤكدا أن والده كان يحمل حبًّا جارفًا لجموع المهندسين، وكان يرى أن عمله النقابى هو خدمة كل مهندسي مصر، وكان يردد دائما.. "الحمد لله أنني أختم حياتي بعمل حاجة أخدم بها المهندسين، وفي أيام مرضه الأخير، كان كل ما يشغل باله هو حماية أموال ومصالح المهندسين ".