شكرا لقرائتكم خبر عن صرف منحة الزواج للبنت أو الأخت فى حالة قطع المعاش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة ما يلي:

"الخليج 365 "ينشر تقريرا معلوماتيا عن صرف منحة زواج البنت في نقاط محددة..

تصرف المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.شروط استحقاق الخدمة:

أن يكون مستحق في المعاش.

أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.





إجراءات الحصول على الخدمة:

التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8).