محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم (الغش التجاري والصناعي -السلع مجهولة المصدر -الاستيلاء على المال العام -المصانع غير المرخصة لانتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي -المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1253 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (201 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (13,750 طن)، وضبط (25 قضية غش غذائي) بمضبوطات بلغت (42,226 طن – 17946 عبوة – 763650 قطعة)، وضبط (4 قضايا لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (20,420 طن)، وضبط (24 قضية غش غير غذائي) بمضبوطات بلغت (15,516 طن – 88300 عبوة – 95274 قطعة)، وضبط (24 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (62220 لتر – 22 أسطوانة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.