تغريم 7 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1051 نَرْجيلات بالمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير محاضر لـ 7282 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7258 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 24 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 781 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 200 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1051 نَرْجيلات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.