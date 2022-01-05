بيان من القوى العاملة بشأن حادث سقوط سقف فوق 7 عمال بشركة للغزل والنسيج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أسباب حادث سقوط سقف فوق 7 عمال بشركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وبحسب بيان اليوم، كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، بالانتقال الفوري إلى شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى لمعرفة أسباب سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بالشركة.

جاء ذلك بمجرد علم الوزير بالحادث، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب سقوط السقف وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل.

وتلقى الوزير، تقريرا عاجلا بذلك مذيل بتوقيع وكيل المديرية ياسر أحمد عيد، أشار فيه إلى أنه تم الانتقال الفوري بفريق عمل لمكان الحادث، مكون من المحمدي الشرقاوي مدير منطقة المحلة، والدكتورة منى عبد العال الدرديري مسئولة السلامة والصحة المهنية، ومحمد زكريا بلال مدير مكتب علاقات العمل بالمحلة لمتابعة الحادث على أرض الواقع، وتبين سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى.

ونتج عن الحادث، وفاة السعيد شعبان السعيد نعمان تحت الأنقاض ويبلغ من العمر 32 سنة، وأصيب 7 عمال مازالوا بالمستشفى وهم:

محمد أحمد عبد القادر،36 سنة، وحالته اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، ومحمد أحمد السيد غنيم، 32 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، وفتوح مسعد العجمي، 36 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وعاشور السيد محمد علي،34 سنة، جرح بالأذن اليمنى ونزيف بالمخ وفقد الوعي، وإبراهيم علام فرج 30 سنة كسر بالذراع والقدم اليسرى، ومحمود الششتاوي محمود نصار،30 سنة ، ومحمود شتات أبو دراع بعض الإصابات الخفيفة.

وكشف التقرير، أنه تم التفتيش على المنشأة في 24 أغسطس 2020 وتبين وجود عدد من المخالفات تمثلت في عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تقرره إدارة الحماية المدنية بالغربية (مادة 214) ، بالإضافة إلي عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لحماية العمال في صالة النسيج من مخاطر انهيار وسقوط السقف وذلك لعدم استكمال الترميمات اللازمة (مادة 209).

وأشار التقرير، إلى أن المديرية قامت بإنذار المنشأة برقم 2359 في 25 أغسطس ومنحها مهلة وأعيد التفتيش في 24 سبتمبر الماضي وأمهلت شهر وأعيد التفتيش في 25 أكتوبر الماضي، وتبين عدم إزالة المخالفات ، وتم تحرير محضر رقم 117639 في 24 ديسمبر 2020.

وذكر التقرير، بأنه تم التفتيش على المنشأة في 6 و14 ديسمبر 2021، وتبين وجود عدد من المخالفات تمثلت في :

- عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تقرره إدارة الحماية المدنية بالغربية (مادة 214).

- عدم توفير الشهادات الصحية لعمال البوفيه (مادة 212).

- ضرورة وضع بطاقات التعريف وعلامات التحذير على عبوات المواد الكيميائية المستخدمة بلغة واضحة مفهومة (مادة 34) قرار 211 لسنة 2003.

- عدم مراعاة الاشتراطات اللازمة لاستخدام وتركيب الكابلات الكهربائية (مادة 32) قرار 211 لسنة 2003.

- ضرورة حفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة.

- ضرورة تقديم ما يفيد إجراء الاصلاحات اللازمة لسقف صالة النسيج منعاً لسقوطه على العاملين (مادة 1) فقرة د قرار 211 لسنة 2003 (حيث تلاحظ إزالة السقالات)،

- ضرورة أن تكون عينة صرف المخلفات السائلة النهائية مطابقة للمواصفات القياسية العامة (مادة 1) فقرة ج قرار 211 لسنة 2003.

- ضرورة اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر العدد والآلات والأجهزة (مادة 27) قرار 211 لسنة 2003.

- إعداد خطة طوارئ متكاملة العناصر لمواجهة الكوارث حال وقوعها (مادة 215) وانذرت المنشأة برقم (2652) في 14 ديسمبر الماضي.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة وكذا حيال الحادث الجسيم .