هل تشرق الشمس دائمًا في نفس الاتجاه؟ البحوث الفلكية يشرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، حقيقة إشراق الشمس من نفس الاتجاه دائما. بحسب بيان صحفي.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه مع تغير الأشهر، يتغير اتجاه شروق الشمس، وتظهر الصورة المميزة اتجاه شروق الشمس كل شهر خلال عام 2021 كما تُرى من مدينة إدمونتون، ألبرتا، كندا.

والتقطت الكاميرا، جميع الصور من نفس المكان وهو اتجاه الشرق دائما ، بحيث يكون الشمال باتجاه اليسار والجنوب باتجاه اليمين، موضحة أنه قد تم التقاط الصورة العلوية (أول صورة ) في ديسمبر 2020، بينما تم التقاط الصورة السفلية (آخر صورة) في عام ديسمبر 2021 على الرغم من أن الشمس تشرق دائمًا في الشرق بشكل عام، إلا أنها تشرق في أقصى الجنوب الشرقي عند انقلاب الشمس في ديسمبر، وأبعدها إلى الشمال الشرقي في انقلاب الشمس في يونيو.

وفي العديد من البلدان، يعتبر الانقلاب الشتوى لشهر ديسمبر تغييرًا رسميًا في الموسم، على سبيل المثال يعتبر 21 ديسمبر ذروة فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يكون التسخين الشمسي والطاقة المخزنة في سطح الأرض والغلاف الجوي عند أدنى مستوياتها خلال فصل الشتاء، ما يجعل فصل الشتاء أبرد فصل في العام.​