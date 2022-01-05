كيف تتعامل مع الأطفال المصابين بأنيميا الفول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، عددا من النصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بأنيميا الفول.

ووجهت الهيئة بعدم تناول الفول والأغذية المحضرة منه مثل الفلافل، وبشكل عام يفضل الحذر عند تناول جميع أنواع البقوليات، وفي العادة يمنع مريض أنيميا الفول من تناول الفول بشكل تام، ولكن هناك فئة قليلة جداً يكون لديهم حساسية من أنواع أخرى من البقول قد تتطور بشكل مفاجئ.​

كما يجب تجنب استنشاق أبخرة بعض الكيماويات كالنفثالين والمبيدات الحشرية، لأنها قد تزيد من حدة المرض، كما ينبغي تجنب التعرض للالتهابات الفيروسية والجرثومية، وبخاصة مرض التهاب الكبد الفيروسي.​

وذكرت أنه عليك القيام بتنبيه الطبيب المعالج إلى إصابتك بهذا المرض، وذلك لكي يتفادى وصف بعض الأدوية التي قد تحفز حدوث تكسر الدم لديك، والتي من أهمها:​

. أدوية علاج الملاريا مثل الكلوراكوين: Primaquine والبريماكوين Chloroquine ​

•بعض المضادات الحيوية وأدوية السل مثل السلفوناميدات والكلورامفينكول والنتروفورانتوين.​

•بعض مسكنات الألم مثل الأسبرين.​

كما يجب الامتناع عن تناول فيتامين ج، لأنه يساهم في تكسير كريات الدم الحمراء، وإذا حدث وأصبت بأعراض التكسر الحاد لكريات الدم الحمراء عليك مراجعة المستشفى على الفور حتى يتم علاجك بالشكل المناسب وتحت إشراف طبيب مختص. ​

وذكرت الهيئة أنه على المرأة التي ترضع طفلاً مصاباً بمرض أنيميا الفول تجنب تناول الفول والأغذية والأدوية التي يتحسس منها طفلها.​