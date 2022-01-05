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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:-
 

الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

البطاطس 6 جنيهات.

البصل الأبيض 4.25 جنيهات.

البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات

الكوسة بـ 10.5 جنيه .

الجزر بـ 6.5 جنيه.

الخيار بـ 9 جنيهات.

الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

الباذنجان العروس 9 جنيهات.

الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

الفلفل الألوان 20 جنيها.

الليمون بـ 11 جنيها.

الجوافة 9 جنيهات.

‏- بلح بارحى 34 جنيها

البسلة 11 جنيها.

كمثرى لبنانى 25 جنيها

‏فاصوليا 10‏ جنيهات .

تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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