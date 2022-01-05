شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.25 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات
- الكوسة بـ 10.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 11 جنيها.
- الجوافة 9 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيها
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها
- فاصوليا 10 جنيهات .
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.